Libia: Unsmil e Gruppo lavoro su sicurezza ribadiscono sostegno a Commissione militare 5+5 (2)

- Come affermato dal segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, nel suo rapporto al Consiglio di sicurezza del 30 dicembre 2020, in cui proponeva accordi di sostegno al cessate il fuoco, attraverso l'istituzione di una componente di monitoraggio nell'ambito dell'Unsmil, la Missione ha ribadito che prevede il dispiegamento di un numero limitato di numero di osservatori internazionali imparziali, disarmati, non in uniforme, a complemento degli osservatori libici schierati dalla Commissione militare congiunta 5 + 5. Inoltre, il rapporto del segretario generale ha sottolineato che "l'attuazione dell'accordo di cessate il fuoco deve essere a guida libica e di proprietà libica e complementare agli sforzi in corso della Commissione militare congiunta 5 + 5 nell'attuazione dell'accordo di cessate il fuoco". (Res)