Viabilità: Aspi, da domani chiusure notturne svincoli A4 Milano-Bresca di Sesto San Giovanni e v.le Certosa

- Sulla A4 Milano-Brescia, per lavori di realizzazione della quarta corsia dinamica, previsti in orario notturno, nelle due notti consecutive di lunedì 11 e martedì 12 gennaio, con orario 22.00-5.00, sarà chiuso lo svincolo di Sesto San Giovanni, in entrata verso Torino e in direzione di Brescia. Lo comunica in una nota Autostrade per l'Italia. Inoltre dalle 22.00 di venerdì 15 alle 6. 00 di sabato 16 gennaio, sarà chiuso lo svincolo di Milano Viale Certosa, in uscita per chi proviene da Brescia.(com)