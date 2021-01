Fiumicino: evade dai domiciliari, arrestato 62enne all'aeroporto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel corso dei quotidiani servizi di controllo all'aeroporto intercontinentale Leonardo da Vinci di Fiumicino, i carabinieri della compagnia aeroporti di Roma hanno arrestato un 62enne italiano, già noto alle forze dell’ordine, con l’accusa di evasione dalla detenzione domiciliare. In particolare, i carabinieri dell'aliquota servizi sicurezza di Fiumicino, impegnati nei servizi di vigilanza e controllo all'interno del Terminal 3 dell’aeroporto, hanno notato il 62enne aggirarsi con fare sospetto nei pressi di un bar-ristorante con una piccola valigia al seguito, in attesa di comprare un biglietto aereo, e lo hanno fermato per una verifica. Dagli accertamenti i militari hanno scoperto che l’uomo si era allontanato dalla sua abitazione, dove doveva trovarsi agli arresti domiciliari per scontare la pena di 3 anni per rapina, senza alcun motivo e senza alcuna autorizzazione e lo hanno arrestato. L’arresto è stato convalidato dal Tribunale di Civitavecchia che ha condannato il 62enne ad un’ulteriore pena detentiva di 8 mesi da espiare presso il suo domicilio. (Rer)