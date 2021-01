Maltempo: Regione Lazio, squadre protezione civile a Cittaducale per supporto Comuni reatino

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Da oggi pomeriggio, 8 squadre della Protezione civile regionale del Lazio saranno dislocate a Cittaducale per dare il necessario supporto in previsione delle precipitazioni nevose attese nei prossimi giorni nel reatino. "La colonna è composta di 13 mezzi: 3 autocarri pesanti con lama spazzaneve, 3 mezzi leggeri spazzaneve, 7 pick up con motoseghe e generatori". Lo comunica in una nota l'assessore ai Lavori pubblici e tutela del territorio della Regione Lazio, Mauro Alessandri. "Faranno base a Cittaducale, che ha messo a disposizione una palestra riscaldata per le squadre che sono arrivate da tutto il Lazio a supporto dei territori che avranno bisogno di aiuto - aggiunge l'assessore -. Un ringraziamento al sindaco di Cittaducale Leonardo Ranalli e a tutti i volontari della Protezione civile. La Regione Lazio c'è".(Com)