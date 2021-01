Lombardia: neo assessore Guidesi, qui non c'è astio verso partite Iva che ho visto a Roma

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'astio e l'inimicizia che ho visto a Roma nei confronti delle partite Iva qui non c'è". Lo ha detto il neo assessore allo Sviluppo economico della Regione Lombardia, Guido Guidesi, durante la conferenza stampa di presentazione della nuova giunta che si è tenuta oggi a Palazzo Lombardia. "Assumo deleghe importanti in un momento molto difficile – ha proseguito l'ex sottosegretario del primo governo Conte - e sono consapevole della responsabilità che mi viene attribuita. I settori su cui lavoreremo sono due filoni principali: il primo è quello di assicurare il più possibile il sostegno, la tenuta e la salvaguardia del sistema produttivo lombardo e, dall'altra parte, creare gli strumenti necessari per lo sviluppo e il rilancio economico del nostro sistema produttivo. Lo faremo - ha concluso Guidesi - ascoltando i miei colleghi di giunta, il consiglio regionale, maggioranza e opposizione, le associazioni di categoria e soprattutto le imprese". (Rem)