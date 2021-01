Georgia: premier Gakharia annuncia lancio piano sussidi a lavoratori e famiglie

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Georgia sta avviando una nuova fase nei programmi di assistenza sociale, nel contesto della pandemia di coronavirus. Lo ha affermato il primo ministro georgiano Giorgi Gakharia, osservando che le persone che hanno perso il lavoro e non hanno guadagnato uno stipendio da dicembre 2020 riceveranno 200 lari (49 euro) al mese nel corso del prossimo semestre. Il ministro delle Finanze Ivane Matchavariani ha spiegato che, affinché i cittadini possano ricevere il sussidio in questione, devono aver lavorato per almeno due mesi dal primo gennaio a novembre 2020 e allo stesso tempo devono aver perso il lavoro a dicembre 2020, gennaio o febbraio 2021. Gakharia ha notato che complessivamente le autorità georgiane hanno stanziato 610 milioni di lari (151 milioni di euro) per il sostegno sociale ai cittadini e alle famiglie. (Rum)