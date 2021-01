Mafia: Morra-Leone (M5s), lunedì ricordiamo Giuseppe Di Matteo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “È importante essere presenti, seppur a distanza, per ricordare il piccolo Giuseppe Di Matteo. Ringraziamo la Sindaca di Altofonte Angelina Del Luca per aver ospitato questa manifestazione e Nicola Di Matteo, fratello di Giuseppe, per l’impegno nell’organizzare questo importantissimo momento di raccoglimento. Manifesteremo la nostra vicinanza alla famiglia Di Matteo col cuore e con la mente”. Lo annunciano, in una nota congiunta, i senatori del Movimento 5 Stelle Nicola Morra, presidente della Commissione parlamentare Antimafia, e Cinzia Leone, vicepresidente della Commissione di inchiesta sul Femminicidio, che si collegheranno lunedì alle 10 alla commemorazione della scomparsa, 25 anni fa, di Giuseppe Di Matteo, figlio del pentito Santino, strangolato ad appena dodici anni, che si svolgerà presso la Chiesa Madre Santa Maria di Altofonte. (Com)