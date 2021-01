© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Se un manager presentasse un business plan di 13 pagine con argomenti generici per decidere come investire 209 miliardi di euro, sedici miliardi a pagina, come minimo l'azienda lo licenzierebbe in tronco. Siamo seri". Lo scrive su Twitter il presidente dei senatori di Italia Viva, Davide Faraone. (Rin)