Paesi Bassi: presentato programma partito Pvv, focus su lotta all'Islam e uscita dall'Ue

- Il Partito della libertà (Pvv) olandese ha presentato oggi il suo programma elettorale. I punti di vista della formazione sovranista sono spiegati in oltre 50 pagine, con parole chiave come cultura e tradizioni, cura e sicurezza e "realismo climatico". Nella prefazione, il leader del del Pvv Geert Wilders scrive che il suo partito è orgoglioso della propria cultura. "Non ci lasceremo tacciare di razzismo", spiega Wilders, secondo cui la formazione vuole tornare in "un Paese dove non si indossino veli". Il Pvv vuole “de-islamizzare” i Paesi Bassi e fermare "la diffusione dell'ideologia islamica", chiudendo inoltre i confini a "cercatori di fortuna e immigrati dai Paesi islamici". Ci deve essere un "ministero per l'Immigrazione, la re-migrazione e la deislamizzazione" e le persone con doppia nazionalità non dovrebbero più avere il diritto di voto, come si legge nel programma elettorale del Pvv. I permessi di asilo temporanei per i rifugiati siriani dovrebbero inoltre essere ritirati. (segue) (Beb)