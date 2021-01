Covid: Fontana, scuole chiuse d'accordo con sindaci, settimana prossima rischiamo di tornare zona rossa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sulla chiusura delle scuole c'è stato un accordo con tutti i sindaci dei Comuni capoluogo, è stata una decisione presa di fronte all'aggravarsi della pandemia su tutto il territorio. Anche perché, se la situazione lombarda dovesse aggravarsi ulteriormente e la regione dovesse tornare in zona rossa, la didattica in presenza sarebbe stata ripresa per una settimana aumentando oltretutto il rischio di contagio visto che uno studio della regione rileva l'aumento dei casi pauci sintomatici o asintomatici nei ragazzi tra i 14 e i 19 anni". Lo ha detto il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, durante la conferenza stampa di presentazione della nuova giunta a Palazzo Lombardia. "Con i nuovi parametri - ha spiegato Fontana - noi siamo in una zona arancione molto vicina alla zona rossa nel senso che con l'Rt a 1.25 rischiamo di passare in zona rossa, dipende da questo peggioramento dei numeri, la ragione per la quale abbiamo ritenuto di rinviare di due settimane la riapertura della didattica in presenza delle scuole superiori. Ci siamo confrontati con tutti i sindaci delle città capoluogo e tutti si sono resi conto di questa necessità". "Io - ha ricordato il governatore - ho sempre sostenuto dal primo giorno che c'è assoluta necessità di consentire le lezioni in presenza agli studenti, però, in questo momento, l'evoluzione che sta avendo la pandemia su tutto il Paese deve indurre a estrema cautela. Tenendo conto che la prossima settimana, se dovessimo entrare in zona rossa, il discorso delle scuole sarebbe superato dall'essere entrati nella zona rossa quindi avremmo aperto per una settimana". "Tanti altri presidenti di regione, che hanno magari situazioni epidemiologiche un po' migliori delle nostre hanno fatto la scelta di rinviare l'apertura delle scuole", ha rilevato Fontana spiegando che "da una ricerca fatta dalla nostra direzione emerge che i dati epidemiologici che si riferiscono alla fascia di età dai 14 ai 19 anni è alta: molti ragazzi pur essendo pauci asintomatici o addirittura asintomatici sono però colpiti dal virus e rischiano di essere il mezzo attraverso cui il virus si diffonde". (Rem)