Brasile-India: Covid, Bolsonaro scrive a Modi per chiedere di anticipare fornitura vaccino

- Il presidente del Brasile, Jair Bolsonaro, ha scritto al primo ministro dell’India, Narendra Modi, per chiedere l’invio anticipato di due milioni di dosi del vaccino contro il coronavirus dell’Università di Oxford e del gruppo farmaceutico anglo-svedese AstraZeneca, con i quali collabora l’azienda indiana Serum Institute of India (Sii) producendolo col nome Covishield. Lo ha reso noto la presidenza brasiliana spiegando che l’iniziativa è volta ad ampliare la disponibilità di prodotti affidabili per la campagna di vaccinazione nazionale. “Per consentire l’immediata implementazione del nostro Programma nazionale di immunizzazione, apprezzerei molto di poter contare sui buoni uffici di Vostra Eccellenza per anticipare la fornitura al Brasile, con la possibile urgenza e senza danneggiare il programma di vaccinazione indiano, di due milioni di dosi del vaccino prodotto dal Serum Institute of India”, è scritto nella lettera. (segue) (Brb)