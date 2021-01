Brasile-India: Covid, Bolsonaro scrive a Modi per chiedere di anticipare fornitura vaccino (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’importazione dei due milioni di dosi è stata annunciata questa settimana dal ministero degli Esteri brasiliano, è stata autorizzata dall’Agenzia nazionale di sorveglianza sanitaria (Anvisa) e sarà effettuata dalla Fondazione Oswaldo Cruz (Fiocruz). La presidente di Fiocruz, Nisia Trindade, ha detto che la fornitura è già stata pagata e che l’obiettivo è anticipare la consegna, prevista per il 20 gennaio. Il Brasile ha superato i 200 mila decessi per cause riconducibili al nuovo coronavirus: 200.489 secondo il bollettino di ieri. Il numero complessivo di contagi, sommando i dati forniti dai dipartimenti della Salute dei 27 stati, è salito a 7.961.673 casi, dopo un aumento giornaliero di 87.843 casi. (Brb)