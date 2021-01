Lombardia: Spi Cgil su rimpasto, non ci può essere continuità di fronte al disastro, ora si cambi marcia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Questo rimpasto è la conferma che avevamo ragione quando muovevamo le nostre critiche già da primavera ma temiamo che questa mossa non riesca a ridare smalto a una giunta regionale in grandissima difficoltà". Lo dichiara Valerio Zanolla, segretario Generale Spi Cgil Lombardia commentando il rinnovamento della giunta della Regione Lombardia. "Se dovessimo guardare al curriculum dei nuovi assessori - continua il sindacalista dei pensionati - c'è solo da preoccuparsi, ma essendo noi un sindacato siamo per natura portati a guardare avanti e fare gli interessi dei pensionati. Per questo confidiamo in un confronto produttivo sperando che la nuova giunta non si limiti, come ha fatto finora, a controbattere alle politiche nazionali". Tra le richieste della Spi Cgil Lombardia ci sono "interventi concreti per far fronte alle incertezze che stanno vivendo le famiglie con i loro cari nelle Rsa. E ancora: i bisogni della medicina territoriale, il tema dei vaccini per le persone anziane, la riforma della legge 23 che va discussa tenendo come riferimento la salute delle persone e il territorio e non i grandi gruppi ospedalieri privati".(com)