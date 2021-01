Roma: Figliomeni (Fd'I), fermato nuovo insediamento rom nel parco della Serenissima

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Mentre la Raggi fornisce fake news sulla chiusura dei campi rom, stamattina abbiamo documentato con una diretta Facebook la realizzazione di un nuovo insediamento riprendendo con le immagini i rom intenti a costruire varie baracche nel parco archeologico della Serenissima a cavallo tra il IV e il V municipio. Abbiamo tempestivamente sollecitato l'intervento della polizia locale che è sopraggiunta in massa per bloccare i lavori grazie all'impegno, oltre che del comandante Botta, soprattutto dell'ex comandante generale Di Maggio e del comandante del V gruppo De Sclavis, che pur non essendo competente territorialmente ha messo a disposizione alcune pattuglie". Lo dichiara in una nota Francesco Figliomeni, consigliere di Fratelli d'Italia e vice presidente dell'assemblea capitolina. (segue) (Com)