Roma: Zannola (Pd), rafforzare e non tagliare servizi sociali

- "Condivido la totale preoccupazione, lanciata dalla denuncia dei sindacati e delle centrali cooperative, rispetto il rischio di depotenziare i servizi sociali di Roma Capitale nella manovra di bilancio che ci apprestiamo a discutere". Così in una nota il consigliere capitolino del Partito democratico Giovanni Zannola. "Parliamo dei servizi fondamentali che garantiscono assistenza, sostegno e cura alle persone che abitano la città, a quelle in maggiore difficoltà, bisognose di cure o aiuto. Parliamo di donne e uomini, famiglie, adolescenti, anziani, disabili. Le qualità dei servizi sociali, il loro penetrare nelle disuguaglianze, nelle richieste di cura, nella parte più marginale e sola dei nostri quartieri caratterizzano l'idea, la visione di chi governa la città. Le politiche attive di welfare offrono supporto ma anche prevenzione, riduzione o, nella migliore delle ipotesi, eliminazione delle condizioni di disagio, di natura sociale o economica. Offrono promozione del benessere, riscatto e opportunità". (segue) (Com)