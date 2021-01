Confini contesi, militare cinese fermato dall’Esercito indiano nel Ladakh

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Esercito indiano ha fermato un militare cinese sulla riva meridionale del lago Pangong, nel Ladakh, da mesi area di tensione tra India e Cina. L’Esercito indiano lo ha reso noto oggi con un comunicato, sostenendo che il soldato dell’Esercito popolare di liberazione cinese ha oltrepassato la linea di controllo effettiva (Lac), la zona contesa, entrando nella parte indiana. L’uomo è “trattenuto in custodia” ed è trattato secondo le procedure previste, mentre sono in corso indagini sulle circostanze dell’attraversamento della Lac. Dopo il completamento delle formalità dovrebbe essere rilasciato e restituito alla Cina. È il secondo episodio del genere in pochi mesi: il 19 ottobre la Difesa indiano rese noto l'arresto di un altro militare cinese lungo la Lac, nell’area di Chumar-Demchok, Ladakh orientale. L’uomo è stato identificato come il caporale Wang Ya Long. Secondo quanto riferito da Nuova Delhi, gli è stata fornita assistenza medica, insieme a cibo e indumenti caldi. Il 21 ottobre il militare è stato restituito alla parte cinese, al posto di confine di Chosul-Moldo.Le contese di confine tra India e Cina hanno una storia pluridecennale ma si sono riaccese da maggio, in seguito a due episodi contrapposizione fra truppe. Il 6 giugno, in seguito a quegli episodi, si è tenuto il primo incontro di livello militare ed è stato concordato il disimpegno della Valle del Galwan, ma le truppe si sono scontrate proprio mentre avevano cominciato ad arretrare. Il 15 giugno una squadra indiana di circa 50 uomini, guidata dal colonnello Santosh Babu, e una cinese si sono contrapposte in un sito noto come punto di pattugliamento 14 in un corpo a corpo durato alcune ore con pietre e mazze (i soldati non erano armati, in base a un protocollo esistente tra i due paesi); l’Esercito indiano ha reso noto di aver perso 20 militari, tra cui Babu, riferendo al tempo stesso di perdite da entrambe le parti, mai ammesse ufficialmente invece da Pechino.I successivi colloqui militari si sono tenuti il 22 e il 30 giugno, il 14 luglio, il 2 agosto, il 21 settembre, il 12 ottobre e il 6 novembre. Il sesto incontro si è concluso con un comunicato congiunto in cui le parti hanno convenuto di “attuare seriamente l’importante consenso raggiunto dai leader dei due paesi, rafforzare la comunicazione sul terreno, evitare incomprensioni ed errori di valutazione, cessare di inviare ulteriori truppe in prima linea, astenersi dal cambiare la situazione sul posto unilateralmente e dall’intraprendere qualsiasi azione che possa complicare la situazione”. Il settimo si è chiuso con un altro comunicato congiunto che ha confermato l’accordo delle parti a dialogare per “arrivare a una soluzione sul disimpegno accettabile per entrambe il più presto possibile”. L’ottavo si è protratto per due giorni e al termine, diversamente dai due precedenti, non è stato emesso un comunicato congiunto. Una nota dei ministeri della Difesa e degli Esteri indiani ha riferito che lo scambio è stato “approfondito e costruttivo” e che, sostanzialmente, sono stati ribaditi gli impegni precedenti e la volontà di proseguire il dialogo.Sul fronte diplomatico, si sono tenute sei riunioni del Meccanismo operativo di consultazione e coordinamento India-Cina sugli affari di confine (Wmcc), l’ultima il 18 dicembre. Inoltre, c’è stata una lunga videoconferenza, il 5 luglio, tra i rappresentanti speciali per le questioni dei confini, il consigliere per la Sicurezza nazionale indiano Ajit Doval e il ministro degli Esteri cinese Wang Yi. I ministri degli Esteri, l’indiano Subrahmanyam Jaishankar e il cinese Wang, che avevano avuto un colloquio telefonico il 17 giugno, poco dopo i fatti del Galwan, si sono incontrati il 10 settembre a Mosca a margine di una riunione dell’Organizzazione per la cooperazione di Shanghai (Sco). Le parti hanno sempre attribuito la responsabilità l’una all’altra. Al tempo stesso hanno convenuto di procedere a un completo disimpegno militare. Di fatto c’è uno stallo: il processo di disimpegno va avanti con difficoltà, soprattutto sulla riva settentrionale del lago Pangong. (Inn)