Covid: Zampa, l'Italia riuscirà a fare una buona vaccinazione di massa

- Sulla campagna di vaccinazione "ce la caveremo come ce la siamo cavata bene in questo periodo. Non mancano né le siringhe né i diluenti, forniremo tutto il materiale necessario alle regioni: l'Italia è pronta e riuscirà a fare una buona vaccinazione di massa. Lo afferma la sottosegretaria al ministero della Salute Sandra Zampa, ospite di Lilli Gruber a Otto e mezzo Sabato, in onda questa sera su La7. "Credo sia chiaro a tutti quanto sia indispensabile andare velocemente ad una immunità di gregge che permetta di tornare a una vita normale. E gli ospedali avranno tutto il personale necessario", aggiunge. (Rin)