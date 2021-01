Roma: Sant'Egidio, da inizio inverno morte 7 persone senzatetto per freddo, aprire edifici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dall'inizio di novembre sono morte in strada, solo a Roma, ben 7 senza fissa dimora. L’ultimo, Mario, 58 anni, il 6 gennaio, nei pressi della stazione Termini, proprio davanti ad un albergo chiuso per l’emergenza Covid. Lo rende noto la Comunità di Sant'Egidio, sottolineando che si tratta di "un numero inaccettabile per la Capitale d’Italia, che chiama direttamente in causa le istituzioni, non solo per i mesi che sono passati, ma per l’immediato futuro. Anche perché l’inverno, quest’anno, arriva nel cuore di una pandemia non risolta che ha aggravato la condizione di chi vive per strada accentuandone l'isolamento. Di fronte al freddo, che certamente, in questa stagione, non può considerarsi un’eccezione, occorre agire in fretta scavalcando l’ordinaria, colpevole, burocrazia che dispensa gli aiuti con il contagocce - si legge nella nota -. Basta pensare che, agli 800 posti letto offerti durante tutto l’anno, il Comune di Roma è riuscito finora ad aggiungerne solo alcune decine in più per l’inverno, mentre la Caritas e le altre associazioni accolgono complessivamente 1.700 persone, cioè il doppio", spiega Sant'Egidio. (segue) (Com)