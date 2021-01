Roma: Sant'Egidio, da inizio inverno morte 7 persone senzatetto per freddo, aprire edifici (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per i circa 3.000 senza fissa dimora che, a Roma, passano ancora la notte all'aperto, Sant'Egidio chiede alle istituzioni, "con un piano coordinato dalla prefettura, la disponibilità immediata di edifici e stabili di pronto utilizzo, del Comune o dello Stato, nonché di alberghi e altre strutture attualmente chiuse per il Covid-19, anche con la messa disposizione di appositi contributi per i proprietari e, più in generale, una sinergia con la società civile che in questi mesi ha mostrato generosità negli aiuti a chi è più fragile. La Comunità di Sant’Egidio - che, oltre all'accoglienza ordinaria, ha anche aperto, per l’ospitalità notturna, la chiesa di San Callisto a Trastevere e avviato alcuni progetti (tra cui "Housing first" e "Riparto da casa") per fornire risposte alloggiative alle persone fragili e ai senza dimora – si chiede perché le istituzioni non possano fare altrettanto". Infine, la Comunità lancia inoltre un appello in tutto il Paese "per una raccolta straordinaria di aiuti a favore di chi vive per strada. A Roma e in numerose città italiane è possibile partecipare alle iniziative della Comunità, sia portando coperte, sacchi a pelo e accessori di lana nei centri di raccolta, sia unendosi di persona alle distribuzioni in programma". (Com)