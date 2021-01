Iran: Rohani, compagnie straniere non potranno testare vaccini Covid sul popolo iraniano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le società straniere non potranno testare i vaccini contro il Covid-19 sul popolo iraniano. Lo ha dichiarato oggi il presidente iraniano, Hassan Rohani, dopo che ieri la guida suprema dell’Iran, ayatollah Ali Khamenei, aveva annunciato il divieto di importazioni di vaccini da Stati Uniti e Regno Unito. "Le aziende straniere volevano darci i vaccini in modo che fossero testati sul popolo iraniano. Ma il ministero della salute lo ha impedito", ha dichiarato Rohani in un discorso televisivo, senza nominare le aziende o fornire ulteriori dettagli. "La nostra gente non sarà un dispositivo di prova per le aziende produttrici di vaccini", ha aggiunto. "Acquisteremo vaccini stranieri sicuri", ha dichiarato Rohani. (segue) (Res)