Iran: Rohani, compagnie straniere non potranno testare vaccini Covid sul popolo iraniano (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ieri, Khamenei ha definito i vaccini prodotti negli Stati Uniti e nel Regno Unito “inaffidabili” , sottolineando il rischio di dosi utilizzate per diffondere il virus nel Paese anziché sconfiggerlo. Cina e Russia sono entrambe alleate dell'Iran, il paese del Medio Oriente più colpito dal coronavirus, e vi sarebbero trattative per acquistare i due vaccini prodotti da Pechino e Mosca. Khamenei ha ripetuto le accuse in un tweet che è stato rimosso da Twitter insieme a un messaggio in cui si diceva che violava le regole della piattaforma contro la disinformazione. (segue) (Res)