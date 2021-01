Iran: Rohani, compagnie straniere non potranno testare vaccini Covid sul popolo iraniano (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo scorso 29 dicembre 2020 le autorità iraniane hanno annunciato la somministrazione a tre volontari del primo vaccino contro il Covid-19 sviluppato da ricercatori iraniani, Coviran Barekat. Il vaccino è stato prodotto dal gruppo di ricerca del Direttorato per l’esecuzione degli ordini dell’Imam (Setad), ente sotto il controllo della guida suprema della Rivoluzione islamica, ayatollah Ali Khamenei. La prima dose di vaccino è stata iniettata alla figlia di Mohammed Mokhber, capo del Direttorato, e l’iniezione non ha provocato reazioni anafilattiche o febbre. Alla cerimonia ha partecipato il ministro della Salute, Saeed Namaki. Secondo Hamed Hosseini, direttore del dipartimento per gli Studi clinici per il vaccino iraniano contro il coronavirus, la prima fase delle sperimentazioni proseguirà “finché non saranno vaccinati 56 volontari”. (segue) (Res)