Iran: Rohani, compagnie straniere non potranno testare vaccini Covid sul popolo iraniano (4)

- Secondo quanto annunciato da Hojjat Niki-Maleki, capo del Centro informazioni del Direttorato, nei prossimi 40 giorni sarà lanciata la linea di produzione del vaccino iraniano contro il coronavirus. In precedenza, il direttore della Mezzaluna rossa iraniana, Karim Hemmati, aveva annunciato il possibile invio di 150 mila dosi del vaccino sviluppato da Pfizer e BioNTech in Iran a metà gennaio grazie alla collaborazione con un gruppo di filantropi negli Stati Uniti. Il funzionario della Mezzaluna rossa iraniana non aveva fornito ulteriori dettagli sulla donazione. In una precedente dichiarazione, Hemmati aveva dichiarato che l’Iran era in trattative per un milione di dosi di vaccino contro il Covid-19 sviluppato dalla Cina. (Res)