Kim definisce gli Usa il "più grande nemico" e minaccia il rafforzamento nucleare nordcoreano

- Il leader della Corea del Nord, Kim Jong-un, ha definito gli Stati Uniti “il ​​più grande nemico” del suo Paese e minacciato di continuare a far avanzare le capacità nucleari nordcoreane. Lo riferisce oggi l’agenzia di stampa ufficiale “Korean Central News Agency” (“Kcna”). Kim, nella relazione al congresso del Partito del lavoro, dominante in Corea del Nord, ha sostenuto che la politica di Washington contro Pyongyang non cambierà indipendentemente da chi governa dalla Casa Bianca. È il suo primo riferimento alla transizione di potere negli Usa, a pochi giorni dall’insediamento del presidente eletto Joe Biden. “Il rapporto afferma che la chiave per stabilire nuove relazioni tra la Corea del Nord e gli Stati Uniti è il ritiro della politica statunitense ostile alla Corea del Nord”, prosegue l’agenzia.Kim, riferendosi ai colloqui sulla denuclearizzazione avuti col presidente uscente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha detto che nonostante gli “sforzi” e la “pazienza” di Pyongyang la politica ostile degli Stati Uniti è “peggiorata”. Il leader nordcoreano ha indicato una serie di obiettivi per aumentare la potenza militare del Paese, citando il miglioramento delle capacità di attacco dei missili con una gittata di 15 mila chilometri, lo sviluppo dei sottomarini nucleari e dei mezzi di ricognizione. Per Kim bisogna “rafforzare le capacità di difesa nazionale senza esitazione” contro le minacce nucleari degli Stati Uniti e “per portare pace e prosperità nella Penisola coreana”.Per quanto riguarda i rapporti con la Corea del Sud, il leader nordcoreano, stando a quanto riferito da “Kcna”, ha ammesso che sono tornati al livello precedente la Dichiarazione di Panmunjom e che il sogno dell'unificazione si è allontanato. Tuttavia, ha lasciato aperto uno spiraglio su un possibile miglioramento, sottolineando però che tutto dipenderà dall’atteggiamento di Seul. L’anno scorso la Corea del Nord ha fatto esplodere un ufficio di collegamento intercoreano in risposta a un’iniziativa di volantinaggio anti-Pyongyang al confine. La Corea del Nord non ha risposto alle offerte del Sud di colloqui e progetti di cooperazione e, nel contesto della pandemia di coronavirus, ha sigillato il confine e rafforzato le misure di isolamento. (Git)