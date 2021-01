Covid: Zampa, per immunità di gregge vaccinare l'80 per cento di 60 milioni di italiani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per arrivare all'immunità di gregge dobbiamo arrivare a vaccinare l'80 per cento di 60 milioni di italiani. Lo afferma la sottosegretario al ministero della Salute Sandra Zampa (PD), ospite di Lilli Gruber a Otto e mezzo Sabato, in onda questa sera su La7. "Noi pensiamo che per fine maggio saremo arrivati a 21 milioni di italiani vaccinati ma non ci preoccupa l'organizzazione quanto semmai la disponibilità dei vaccini. (...) Ma è un obiettivo che possiamo raggiungere e che raggiungeremo", aggiunge. (Rin)