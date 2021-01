Per arrivare all'immunità di gregge occorre vaccinare 48 milioni di italiani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per arrivare all'immunità di gregge dobbiamo arrivare a vaccinare l'80 per cento di 60 milioni di italiani. Lo afferma la sottosegretario al ministero della Salute Sandra Zampa (PD), ospite di Lilli Gruber a Otto e mezzo Sabato, in onda questa sera su La7. "Noi pensiamo che per fine maggio saremo arrivati a 21 milioni di italiani vaccinati ma non ci preoccupa l'organizzazione quanto semmai la disponibilità dei vaccini. (...) Ma è un obiettivo che possiamo raggiungere e che raggiungeremo", aggiunge.Sulla campagna di vaccinazione "ce la caveremo come ce la siamo cavata bene in questo periodo. Non mancano né le siringhe né i diluenti, forniremo tutto il materiale necessario alle regioni: l'Italia è pronta e riuscirà a fare una buona vaccinazione di massa" chiarisce. "Credo sia chiaro a tutti quanto sia indispensabile andare velocemente ad una immunità di gregge che permetta di tornare a una vita normale. E gli ospedali avranno tutto il personale necessario", aggiunge.In questo momento non abbiamo alcun elemento per dire che possa esserci un problema di adesione al vaccino: al momento c'è semmai un'ampia richiesta, chiarisce ancora. "Quando faremo un primo bilancio, se necessario prenderemo provvedimenti. Provvedimenti che possono anche arrivare a impedire agli operatori dei servizi pubblici di svolgere una mansione a contatto con il pubblico se non vaccinati", conclude.Intanto, sono 504.587 i vaccini anti-Covid Pfizer-BioNTech somministrati nel nostro paese, il 54,9 per cento delle dosi finora consegnate dall'azienda statunitense, pari a 918.450. Lo riferisce il bollettino elaborato da ministero della Salute, presidenza del Consiglio dei ministri e dal commissario straordinario al Covid-19, aggiornato alle 00:37 di oggi. Per quanto riguarda la suddivisione territoriale, in testa il Lazio con 56.338 dosi somministrate, il Veneto (55.922), l'Emilia Romagna (56.163) e la Sicilia (51.558).(Rin)