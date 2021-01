Vaccino: Zampa, nessun problema di adesione, al momento ampia richiesta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In questo momento non abbiamo alcun elemento per dire che possa esserci un problema di adesione al vaccino: al momento c'è semmai un'ampia richiesta. Lo afferma la sottosegretaria al ministero della Salute Sandra Zampa (PD), ospite di Lilli Gruber a Otto e mezzo Sabato, in onda questa sera su La7. "Quando faremo un primo bilancio, se necessario prenderemo provvedimenti. Provvedimenti che possono anche arrivare a impedire agli operatori dei servizi pubblici di svolgere una mansione a contatto con il pubblico se non vaccinati", aggiunge. (Rin)