Covid: Moratti, suddivisione zone preveda sicurezza per cittadini, imprenditori, studenti e insegnanti

- "È difficile stabilire cosa giusto, abbiamo esempio di paesi che sono in una fase ancora più critica rispetto alla nostra. La suddivisione in zona dovrebbe essere prevista con dei tempi che possano dare ai cittadini, ai commercianti, agli imprenditori e agli operatori agli insegnanti delle sicurezze. Non è sempre così, e questo è forse questo è l'unico punto debole". Lo ha detto la nuova vicepresidente della Regione Lombardia e assessore al Welfare Letizia Moratti, a margine della conferenza stampa di presentazione della nuova giunta. (Rem)