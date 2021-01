Venezuela: chiusa per cinque giorni sede del quotidiano “Panorama”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La sede del quotidiano venezuelano “Panorama”, a Maracaibo, seconda città del paese, è stata chiusa per cinque giorni per disposizione del Seniat, il il Servizio nazionale integrato dell’amministrazione doganale e tributaria. Le attività commerciali sono state bloccate. Lo riferisce la testata sul suo profilo Twitter, specificando che il provvedimento è in vigore dal 7 gennaio. “Il Seniat sanziona ‘Panorama’ per cinque giorni. Questa società editoriale non rinuncerà al diritto di informare e continua a farlo attraverso i social network”, si legge in un tweet, corredato da un comunicato che si conclude con la citazione dell’articolo 57 della Costituzione, sulla libertà di espressione. La sanzione a “Panorama” si aggiunge alle ispezioni nella redazione e negli studi dell’emittente televisiva digitale Vpitv . Inoltre, il giornale online “Tal Cual” ha subito un attacco informatico. (Vec)