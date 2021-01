Novara: ubriaca, percorre contromano l'autostrada per 40 chilometri, denunciata 44enne

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ubriaca, ha percorso contromano per oltre 40 chilometri l’autostrada A4 a bordo della sua Ford Fiesta. Lo ha fatto dalla barriera di Rondissone (Torino) fino all’area di servizio di Villarboit Sud (Vercelli), subito dopo la quale è stata fermata dalla polizia stradale prima che provocasse incidenti. Una donna di 44 anni, S.B., residente a Novara, è stata denunciata per guida in stato di ebbrezza. Una violazione che prevede, oltre alla condanna penale, anche la sospensione della patente di guida. Agli agenti la donna è apparsa subito in stato di ebbrezza; è stata sottoposta agli accertamenti con l’etilometro in dotazione, dal quale è risultato un tasso alcolemico 6 volte superiore al limite massimo consentito (3,10 g/l). Inoltre a carico della donna è stata comminata una seconda sanzione, per guida contromano in autostrada che prevede, oltre alla sanzione amministrativa da 2.000 a 8.200 euro, la revoca della patente di guida e il fermo amministrativo del veicolo per tre mesi. (Rpi)