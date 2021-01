Malta: agenzia Dbrs conferma rating a lungo e breve termine per economia nazionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'agenzia Dbrs ha confermato i rating di credito a lungo e breve termine di Malta rispettivamente a "A" e "R-1", mantenendo la tendenza delle prospettive del Paese a "Stabile". L'agenzia, ripresa dal quotidiano "Times of Malta", ha rilevato che la contrazione del Pil del 9,9 per cento nel terzo trimestre dell'anno e le sfide derivanti dalla pandemia di Covid-19 non hanno intaccato le prospettive per l'economia nazionale e la sostenibilità futura. "Il successo delle autorità maltesi nel rafforzare il quadro di governance del Paese rimarrà centrale per evitare rischi reputazionali che potrebbero estendersi all'economia più ampia", si legge in una nota di Dbrs. Il premier maltese Robert Abela ha salutato con favore il giudizio dell'agenzia di rating, sottolineando il lavoro del proprio governo nell'ultimo anno nel dare stabilità alle istituzioni nazionali. (Res)