Tunisia: Med Fund sarà responsabile di cinque isolotti tunisini considerate aree protette

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Med Fund, associazione che gestisce il Fondo per l'ambiente mediterraneo, sarà responsabile della protezione degli isolotti tunisini di Zembra, Zembretta, Kuriat, Kneiss e Galite contro la pesca, il bracconaggio e l'inquinamento, nonché la sorveglianza e il monitoraggio della popolazione marittima. Lo riferisce un comunicato stampa del Med Fund organizzazione creata da Francia, Monaco, Tunisia e dalla Fondazione Alberto II di Monaco per fornire risorse finanziarie e tecniche alle organizzazioni locali che lavorano per la protezione del Mediterraneo. Attualmente, il Med Fund finanzia progetti mirati alla protezione di un totale di 3.000 chilometri quadrati di aree marittime del Mediterraneo.(Res)