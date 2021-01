Pomigliano: Tofalo su minacce a sindaco, vicinanza a Del Mastro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Massima vicinanza e solidarietà al sindaco di Pomigliano d'Arco (Napoli), Gianluca Del Mastro, per l'ennesima intimidazione ricevuta. È necessario fare fronte comune contro queste azioni che sono gravissime e inaccettabili. I sindaci rappresentano le comunità e sono il primo baluardo della democrazia e della legalità. Mi auguro che presto vengano individuati i responsabili: lo scrive in una nota il sottosegretario alla Difesa Angelo Tofalo dopo che il sindaco di Pomigliano ha ricevuto una busta contenente un proiettile. Non è la prima volta che il primo cittadino riceve intimidazione dalla sua elezione avvenuta lo scorso ottobre. (Rin)