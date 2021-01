Kazakhstan: silenzio elettorale alla vigilia del voto, accreditati quasi 400 osservatori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Kazakhstan è in silenzio elettorale in vista del voto di domani per le prime elezioni legislative della sua storia sotto la presidenza di Kassym-Jomart Tokayev, succeduto nel marzo del 2019 al primo capo dello Stato Nursultan Nazarbayev. Circa dieci milioni di elettori registrati sono chiamati a rinnovare i 98 seggi del Majilis, la camera bassa del parlamento di Nur-Sultan, eletti a suffragio universale (altri nove deputati sono eletti dall’Assemblea del popolo del Kazakhstan, un organo consultivo guidato dall'ex presidente Nazarbayev e che rappresenta gli interessi di tutti i gruppi etnici). La campagna elettorale che si è appena chiusa, aperta il 10 dicembre, è stata combattuta da cinque partiti registrati dalla Commissione elettorale. Le loro liste includono 312 candidati. La Commissione ha anche accreditato quasi 400 osservatori, di cui 322 in rappresentanza di dieci organizzazioni internazionali e 31 in rappresentanza di altrettanti Paesi. La maggior parte degli osservatori rappresentano organismi e Paesi della Comunità degli Stati indipendenti (Csi). (segue) (Res)