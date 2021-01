Kazakhstan: silenzio elettorale alla vigilia del voto, accreditati quasi 400 osservatori (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Soprattutto, le elezioni potrebbero portare al varo di un nuovo governo. Diverse figure di spicco della politica nazionale – tra cui il primo ministro Askar Mamin, il suo vice Yerali Tugzhanov e il presidente del Fondo nazionale di previdenza “Samruk-Kazyna”, Akhmetzhan Yessimov – figurano nelle liste di partito per le elezioni, cosa che suggerisce che potrebbero lasciare i propri incarichi per beneficiare dell’immunità parlamentare. Tale ricambio ai vertici dell’esecutivo potrebbe favorire l’ascesa di nuove figure più vicine al nuovo presidente e meno legate a Nazarbayev e alla sua famiglia. Qualsiasi nuova nomina dovrà in ogni caso passare al vaglio dell’ex presidente, che attraverso il suo partito Nur Otan ha la possibilità di controllare tutte le scelte di Tokayev: il Majilis, infatti, ha tra le sue prerogative anche quella di approvare tutte le nomine governative, inclusa quella del primo ministro. (Res)