- Da lunedì riaprirà quasi tutto, compresi negozi, centri commerciali, ristoranti, tranne le scuole (superiori ma non solo). Senza considerare i luoghi della cultura. I ragazzi potranno fare shopping ma non andare a scuola. È inaccettabile e bisognerà intervenire. Lo scrive, su Twitter, Gianluca Vacca, capogruppo del Movimento 5 Stelle in commissione Cultura a Montecitorio. (Rin)