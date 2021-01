Spagna: sindaco Madrid chiede intervento esercito dopo forte nevicata, chiuso aeroporto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il sindaco di Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha chiesto all'esercito di intervenire per mantenere sotto controllo le vie di comunicazione e il traffico nella capitale spagnola colpita da una nevicata molto forte. "La situazione a Madrid è molto grave. La città è praticamente bloccata dal punto di vista della mobilità", ha detto Martínez-Almeida in un'intervento all'emittente radiofonica "Onda Madrid". Il primo cittadino ha avuto un colloquio con la ministra della Difesa spagnola, Margarita Robles, concordando l'intervento dell'esercito. Nel frattempo la compagnia ferroviaria nazionale Renfe ha sospeso tutti i collegamenti da e per Madrid, mentre l'aeroporto di Barajas, scalo principale della capitale spagnola, resterà chiuso per tutta la giornata di sabato. La tempesta Filomena ha portato a Madrid una fortissima nevicata, la peggiore degli ultimi 50 anni secondo gli esperti, con temperature che potrebbero scendere sotto i -10 gradi in questi giorni.(Spm)