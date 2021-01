Abruzzo: Paolucci (Pd), subito la ricostituzione del Comitato dei sindaci di Chieti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La Giunta Marsilio chiaramente non vuole la ricostituzione del comitato dei Sindaci alla Asl di Chieti. Denunceremo con forza e in ogni sede questa violazione. Da ottobre Chieti ha un nuovo sindaco, da allora il territorio attende l'insediamento del nuovo Comitato ristretto dei sindaci, il cui vertice è decaduto con il passaggio di consegne alla nuova Amministrazione, è impensabile che un intero comprensorio resti privo di un organo così importante per gli enti locali e per la Asl, solo perché la dirigenza generale non assicura il supporto dovuto a causa del Covid ed è oltremodo impensabile che la Regione lo consenta, non accertandosi di verificare che tutti gli organismi a tutela dei diritti alla salute, in un momento così sensibile qual è quello pandemico, siano operativi e pronti a interloquire", così il capogruppo Pd in Consiglio regionale Silvio Paolucci che sull'argomento annuncia un'interrogazione. "Vero è che il Comitato è ancora vacante, nonostante ci sia un medico alla guida della città di Chieti, ruolo che dovrebbe aggiungere ulteriori garanzie sull'efficacia dell'organismo – dice Paolucci – Nonostante questo registriamo una stasi ingiustificabile: a nulla sono infatti valse le ripetute sollecitazioni alla direzione generale perché ponga fine a tale inerzia, applicando quanto disposto dalle regole che scandiscono vita e importanza del Comitato. Va inoltre detto che sì, la convocazione può farla il Comune che ha la presidenza, in questo caso rappresentato da Chieti e dal nuovo sindaco Diego Ferrara, ma per consentire lo svolgimento, serve che la Asl fornisca le stabilite funzioni di segreteria, cosa che non accade". (segue) (Gru)