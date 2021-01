Abruzzo: Paolucci (Pd), subito la ricostituzione del Comitato dei sindaci di Chieti (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Una rigidità di cui non si capisce la ragione, a parte la pandemia, periodo che però consente ovunque lo svolgimento di altri consessi, non ultimi i Consigli Comunali e Regionali, i Cda, la quotidiana didattica a distanza nelle scuole, persino le sezioni di laurea si svolgono regolarmente nelle università italiane e anche sul territorio teatino. Evidentemente- aggiunge ancora Paolucci - non si consente il rinnovo dei sindaci perché Chieti, Vasto, Lanciano, Atessa, Casoli e tanti altri comuni sono a guida centrosinistra. Lecito capire perché la Asl non sia in grado di trovare modalità che consentano anche in questo periodo l'insediamento e i lavori del Comitato dei sindaci. Lecito anche chiedersi a chi o a cosa faccia comodo tale inattività, auspicando che la prossimità delle elezioni amministrative di primavera non abbia qualche influenza sull'inerzia di cui sopra. In ogni caso, resta allarmante la situazione, considerate anche le progressive spoliazioni che la sanità teatina sta subendo da mesi nel pieno silenzio del centrodestra locale. Un silenzio e un'inerzia che sembrano facce di una stessa medaglia, che toglie ai cittadini la possibilità di avere voce e di essere curati nel proprio territorio". (Gru)