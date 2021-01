Molise: Manzo (M5s), "nessuna informazione su dati contagi e fasce di età colpite"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "In Molise, al momento, mancano informazioni sui dati statistici dei contagi e sulle fasce d'età maggiormente colpite dal virus. Questo accade nella nostra regione. Eppure i numeri, la loro analisi e il loro studio sono gli alleati più preziosi nella lotta all'emergenza pandemica. In Molise siamo costretti a declinare questi concetti usando il condizionale: avrebbero potuto rappresentare l'arma di conoscenza indispensabile per poter contrastare, con risposte efficaci e mirate - che quindi vadano a colpire nel modo giusto il settore giusto - la diffusione del virus". Così Patrizia Manzo, consigliera regionale M5S del Molise. "Ho perso il conto di quante volte, nel corso dei tavoli Covid che si sono susseguiti in Consiglio regionale, io abbia incalzato la dirigenza Asrem (Agenzia regionale sanitaria) su questo punto: sarà che è il mio 'mestiere', sarà che ne conosco a fondo le potenzialità, ma l'esatta conoscenza dei dati rappresenta sempre un valore aggiunto per l'individuazione delle strategie più appropriate.Mancano i presupposti di base e le informazioni utili per affrontare un tema complesso che, come è evidente, ha diverse sfaccettature. (segue) (Gru)