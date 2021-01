Molise: Manzo (M5s), "nessuna informazione su dati contagi e fasce di età colpite" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A dieci giorni dal ritorno in presenza (sebbene al 50 per cento) di migliaia di studenti-spiega ancora Manzo - l'Iss evidenzia la carenza dei dati forniti dalla Regione Molise: non abbiamo informazioni sulle decisioni adottate per il trasporto pubblico, non sappiamo se siano stati scaglionati gli ingressi, se le corse siano state potenziate.Eppure è così facile da capire: i nostri ragazzi, colpiti in maniera devastante da questo lungo periodo, dopo aver usufruito dei trasporti pubblici per andare e tornare dalla scuola, rientrano nella proprie abitazioni, dove spesso accade che ci siano i nonni, soggetti fragili 'spezzati' da questa seconda ondata della pandemia.I dati statistici e la loro elaborazione avrebbero potuto indicare con precisione dove si sviluppano più frequentemente i contagi: quanti studenti, docenti e personale scolastico sia stato colpito dal virus, quali le ripercussioni sulle famiglie, sui genitori e i nonni. Ad oggi gli unici dati certi sui quali basare le nostre considerazioni sono quelli forniti dal Miur: il periodo preso in considerazione è quello che comprende l'avvio dell'anno scolastico e la fine di ottobre, periodo in cui gli alunni delle superiori sono ritornati a seguire le lezioni da casa.Dati parziali, quindi". (Gru)