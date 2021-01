© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Martedì 12 gennaio, alle ore 14, presso l'Aula della Commissione Difesa, le Commissioni riunite Difesa di Camera e Senato svolgono, in videoconferenza, l'audizione del ministro dello Sviluppo economico, Stefano Patuanelli, nell'ambito dell'esame del Documento programmatico pluriennale per la difesa per il triennio 2020–2022. L'appuntamento viene trasmesso in diretta webtv. (Rin)