Roma: controlli polizia locale, isolate alcune piazze per assembramenti e 5 denunce per rissa

- Isolate alcune piazze per assembramenti e 5 persone denunciate per rissa. Questo l'esito dei controlli anti Covid della polizia locale sul territorio capitolino per verificare l'osservanza delle misure a tutela della salute collettiva, con particolare attenzione nelle zone a maggior rischio di assembramento. In particolare, già a partire dal tardo pomeriggio di ieri e fino all'inizio del coprifuoco, le pattuglie hanno dovuto procedere all'isolamento temporaneo di alcune aree nei quartieri di Trastevere e del Pigneto, a causa di assembramenti di persone, che impediva di fatto il rispetto delle disposizioni per il contenimento del contagio. Lo stesso è avvenuto anche a piazza Bologna. Inoltre, a piazza di Santa Maria in Trastevere decisivo è stato l'intervento degli agenti per sedare una rissa: fermati 5 uomini, tutti denunciati all'Autorità giudiziaria. Secondo quanto si apprende, l'azione immediata degli agenti ha evitato che la situazione degenerasse, consentendo di salvaguardare l'incolumità delle persone presenti nella zona in quel momento. (Rer)