Usa: incitamento violenza, app Parler sospesa da Google Play

- Google ha sospeso il download dell’applicazione Parler sul suo servizio di distribuzione Google Play, chiedendo che sia garantita una moderazione dei contenuti generati dagli utenti. Google ha spiegato che per poter distribuire un’app tramite Google Play è necessario implementare una solida moderazione dei contenuti e ha motivato la sospensione con la minaccia alla sicurezza pubblica, citando la pubblicazione di post di incitamento alla violenza in relazione ai recenti fatti di Washington. L’applicazione è ancora disponibile sull’App Store di Apple, che ha dato a Parler 24 ore di tempo per presentare un piano di moderazione. L’app di microblogging, lanciata nel 2018 da John Matze, ha registrato un significativo afflusso di sostenitori del presidente uscente degli Stati Uniti, Donald Trump, in seguito all’intensificazione degli interventi di controllo sulle piattaforme Twitter e Facebook. Il social network Twitter ha sospeso in modo permanente il profilo del presidente Trump. Anche Facebook e Instagram hanno bandito Trump dalle rispettive piattaforme. (Nys)