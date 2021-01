Roma: rapinano e picchiano un ragazzo, arrestati due fratelli gemelli di 19 anni (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sebbene la targa dello scooter utilizzato per commettere il reato non abbia dato la possibilità di identificare gli autori della rapina, gli investigatori sono riusciti a risalire all'identità dei due fratelli grazie alle dichiarazioni dei testimoni presenti sul luogo dell'accaduto. Ricostruito un album fotografico con diversi profili, tra cui quelli dei due 19enni, acquisiti grazie a riscontri e accertamenti sulle banche dati delle forze di polizia, è stato sottoposto alla vittima che ha riconosciuto l'autore materiale dello scippo e il complice che lo attendeva con lo scooter acceso. Gli investigatori hanno così chiesto alla Procura della Repubblica di Roma per i due fratelli, la misura della custodia cautelare in carcere, concessa dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale Ordinario di Roma. Nei giorni scorsi gli agenti hanno provveduto alla notifica del provvedimento ai due fratelli gemelli. (Rer)