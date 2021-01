Irlanda: scoppiato vasto incendio nel porto di Cork

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un vasto incendio è scoppiato oggi nel porto di Cork, nel sud dell'Irlanda. Come hanno riferito su Twitter le autorità portuali locali, l'incendio è iniziato in un deposito di grano in un ormeggio in acque profonde utilizzato per i servizi di trasporto merci. "Si consiglia ai residenti locali di tenere tutte le porte e le finestre chiuse e di rimanere in casa", afferma il comunicato delle autorità portuali. Il porto di Cork ha di recente iniziato a offrire collegamenti più diretti verso l'Europa continentale per evitare accordi doganali post-Brexit. Le compagnie di traghetti hanno aumentato i servizi di trasporto merci diretto tra l'Irlanda e la Francia in risposta alla domanda di una rotta alternativa al "ponte terrestre" britannico utilizzato da circa 3.000 camion ogni settimana per spedire merci da e verso l'Europa continentale. (Rel)