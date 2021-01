Francia: organizzate per oggi nuove proteste contro la legge sulla sicurezza globale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono state organizzate oggi in Francia delle nuove manifestazioni contro la legge sulla sicurezza globale. Il testo è finito negli ultimi mesi al centro di forti polemiche per il suo articolo 24, che punta a vietare la diffusione di immagini che ritraggono agenti in servizio. Nonostante il governo abbia promesso una riscrittura dell'articolo, diversi movimenti richiedono il ritiro in toto del progetto di legge. Le mobilitazioni si terranno in diverse città come Lille, Strasburgo, Nimes, Caen e Tolone. A Lione è prevista invece una manifestazione dei gilet gialli. Il movimento #StopLeggeSicurezzaGlobale, che ha lanciato diverse proteste le scorse settimane, ha fatto sapere che non parteciperà alla manifestazione odierna ma sarà in piazza il 16 e il 30 gennaio, per delle mobilitazioni che si annunciano più importanti.(Frp)