Governo: Bellanova, basta con questa agonia, serve discontinuità

- Il Piano del Recovery plan deve "andare quanto prima in Cdm: ma se non dovesse arrivare almeno 24 ore prima del Consiglio dei ministri, allora evitassero di convocarmi". Lo afferma la ministra delle Politiche agricole, Teresa Bellanova, al "Messaggero", sottolineando poi, parlando del governo, "che si tratta ormai di un'esperienza consunta e che bisogna mettere fine a questa agonia". "A noi va bene chiunque sarà in grado di garantire quella discontinuità che chiediamo ormai da mesi. Se è lo stesso Conte, o qualcun altro, esito di una nuova sintesi tra le forze di maggioranza, tutto sommato poco cambia rispetto all'enorme posta in gioco. Saggio sarebbe se invece di restare asserragliato nella sua torre d'avorio il presidente del Consiglio prendesse atto che questa esperienza di governo è conclusa e provasse a capire se si è in grado, tutti quanti e a partire da lui, di riscrivere un nuovo patto di governo", aggiunge Bellanova. (Rin)