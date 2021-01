Covid: Speranza, seconda ondata non è mai finita

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per avere un impatto il vaccino ha bisogno di mesi e dobbiamo resistere, la battaglia è ancora dura: dopo sei settimane l'indice Rt è scattato sopra 1, la seconda ondata non è mai finita davvero. Lo afferma il ministro della Salute, Roberto Speranza, in un'intervista a "Il Corriere della Sera", affermando che il terzo picco arriverà. "I vaccini sono la luce, la svolta che apre un'altra fase. La macchina sta entrando a regime ed è bello vedere che siamo secondi in Europa in valore assoluto", aggiunge il ministro. Speranza afferma poi che per uscirne dovremo aspettare l'estate, quando 10 o 15 milioni di italiani saranno stati vaccinati. (Rin)