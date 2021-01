Cdp: Ragni, nuovo social bond per sostenere le imprese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Cdp è fortemente determinata anche per l'inizio del 2021 a continuare a guardare al mercato dei social bond per sostenere l'occupazione e la crescita delle imprese italiane. Lo afferma Pier Francesco Ragni, nuovo Cfo di Cassa depositi e prestiti, in un'intervista a "Il Sole 24 Ore", in merito al progetto di un nuovo social bond. "Nel 2019 è stata creata una specifica struttura interna a Cdp dedicata alla misurazione e rendicontazione in materia di sostenibilità a dimostrazione del forte impegno su questo fronte: un approccio che ha riscosso un notevole apprezzamento e interesse da parte dei diversi stakeholder consentendo a Cdp di posizionarsi tra le best practice a livello internazionale", aggiunge Ragni, secondo cui nonostante il contesto estremamente complicato a causa della pandemia, il primo semestre 2020 ha confermato il trend molto positivo del 2019, con 15 miliardi di risorse mobilitate, un andamento record della raccolta postale e 1,3 miliardi di utile di Cdp spa. "Per questo, siamo fiduciosi che il 2020 possa chiudersi in modo positivo per Cdp, in linea con il 2019", dichiara Ragni, che parla inoltre della raccolta di Cdp che per oltre il 70 per cento è legata al risparmio postale e per poco meno del 30 per cento ad altri strumenti. "I buoni e libretti rappresentano quindi una componente fondamentale per Cdp. Nel triennio 2018-2020 Cdp ha invertito il trend tornando ad avere una raccolta di buoni e libretti positiva. "Al 30 giugno, l’asticella del triennio ha registrato un risultato di +10 miliardi e il primo semestre del 2020 si è chiuso con il miglior risultato di raccolta degli ultimi 10 anni. Un esito riconducibile alle caratteristiche di unicità del risparmio postale e alle numerose iniziative che Cdp e Poste Italiane hanno lanciato negli ultimi anni tra cui la creazione di un canale digitale attraverso il quale i prodotti del risparmio postale possono essere sottoscritti e gestiti in totale autonomia. Ciò detto, guardiamo con fiducia al 2021 e sosterremo il risparmio postale con importanti novità per chi ci ha dato fiducia nel tempo e per chi vuole provare per la prima volta le caratteristiche distintive del risparmio postale", sottolinea il Cfo di Cassa depositi e prestiti. (segue) (Rin)